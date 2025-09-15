Betssy Chávez sobre mensaje de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022: “Nadie sabía del contenido”

A pocos meses de cumplirse tres años del fallido golpe de Estado que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, la expremier Betssy Chávez, decidió recordar lo que sucedió aquel entonces en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

En una entrevista en Exitosa, Chávez Chino marcó distancia de las declaraciones que dio Castillo Terrones a nivel nacional, asegurando que estaba siguiendo las órdenes del expresidente. Además, precisó que nadie sabía lo que iba a leer el exmandatario.

"Ni siquiera conocía a la Sra. Malpartida, al camarógrafo Pantoja, ni el contenido de lo que iba a indicar el presidente, solamente indico que ingrese prensa de TV Perú (...) nadie tenía conocimiento del contenido, estaba en un sobre", manifestó.

PARTICIPARÁ EN LAS ELECCIONES DE 2026

A menos de un año de las elecciones generales del 2026, Betssy Chávez reveló que tiene planeado participar en los comicios del próximo año, donde podría llegar a la cámara de diputados o senadores, sin embargo, su postulación podría verse afectada por el proceso que tiene la Fiscalía en su contra por el delito de rebelión.