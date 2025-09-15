Audio entre Santiváñez y Eduardo Arana: Comisión de Fiscalización pedirá facultades para investigar caso

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, anunció que solicitará facultades para investigar el audio entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

El también parlamentario de Acción Popular, indicó que el grupo de trabajo que preside tomará acciones para investigar el caso "como corresponde", con todas las facultades de comisión investigadora.

Vergara señaló que durante la sesión ordinaria de este miércoles pedirá autorización al pleno de la comisión para que se apruebe el pedido de facultades, que luego pasaría al pleno del Congreso el jueves. El legislador enfatizó que el tema no puede tomarse "con paños fríos" y merece la "atención central" de todos los miembros de la Comisión de Fiscalización.

Audio que reveló presunto tráfico de influencias

El audio en investigación fue revelado por Panorama y contiene una conversación atribuida al ministro Santiváñez, donde solicita la intervención de Eduardo Arana, entonces titular de Justicia y ahora Premier, para cambiar de pabellón a Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El Diablo'. Salirrosas es un policía sentenciado a 27 años de cárcel por integrar la organización criminal 'Los Pulpos'.

Moción de censura a Santiváñez

Respecto a la moción de censura contra Juan José Santiváñez, Elvis Vergara manifestó que su bancada Acción Popular, abordará un posible respaldo o no en una próxima reunión. El parlamentario adelantó que definitivamente se presentarán mociones de interpelación o censura contra ambos funcionarios.