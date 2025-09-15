Fuerza Popular señala que el Gobierno "desnaturalizó" reforma de pensiones y pide "correcciones"

La bancada de Fuerza Popular, mediante un comunicado oficial difundido este lunes 15 de septiembre, acusó al Gobierno de Dina Boluarte de haber "desnaturalizado" la reforma del sistema de pensiones.

El grupo parlamentario anunció que impulsará correcciones inmediatas en el Congreso, argumentando que el reglamento aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incorporó restricciones que no formaban parte de sus propuestas originales.

Entre las medidas criticadas se encuentran la prohibición de nuevos retiros, el límite del 95.5% para menores de 40 años y la obligación de aportar para los trabajadores independientes. La bancada señaló que estas disposiciones "no son nuestras, fueron impuestas por el Gobierno, que hoy se contradice y cambia de posición".

Correcciones que solicitan

Fuerza Popular detalló que entre sus correcciones propuestas figura excluir a los trabajadores independientes de la obligación de aportar, restituir el retiro del 95.5% para todos los afiliados sin distinción de edad y poner en agenda de la Comisión de Economía un eventual octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Respuesta a octavo retiro y postura del MEF

Este último punto surge en respuesta a las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien manifestó que su Gobierno ve "favorablemente" un octavo retiro, aunque precisó que la decisión final corresponde al Congreso. La postura contrasta con la expresada la semana pasada por el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, quien fue categórico al señalar la oposición del MEF a dicha iniciativa.