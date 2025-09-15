Presentarán moción de censura contra Eduardo Arana tras difusión de audio con Santiváñez

La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, anunció mediante su cuenta en la red social “X” (antes Twitter) que presentará una moción de censura contra el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.

Dicha decisión se produce tras la difusión de un audio atribuido al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, que lo implicaría en un presunto tráfico de influencias. Luque acusó a Santiváñez de haber utilizado el Ministerio de Justicia para generar redes de influencia y facilitar cambios de pabellón de reclusos en coordinación con Arana.

Audio revelador

Panorama reveló un audio que da cuenta de una conversación en la que la voz atribuida a Juan José Santiváñez, quien en ese momento era ministro del Interior, solicita la intervención de Eduardo Arana, entonces titular de Justicia y ahora Premier.

El objetivo de la llamada era gestionar el cambio de pabellón del policía sentenciado Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El Diablo', quien cumple una condena de 27 años de cárcel en el penal El Milagro de Trujillo por integrar una facción de la organización criminal 'Los Pulpos'.

Cambio de pabellón de defendido de Santiváñez

En la grabación, Santiváñez insiste de manera urgente para que se concrete el cambio de pabellón del recluso en el penal El Milagro de Trujillo, argumentando la visita de familiares del interno al ministerio. Este hecho es el que la congresista Luque utiliza como base para sustentar su pedido de censura y la renuncia inmediata de ambos funcionarios.