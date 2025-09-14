Política

Titular del Congreso sobre nuevos audios atribuidos a Juan Santiváñez: Está en investigación

Las grabaciones revelarían una supuesta negociación por US$20 mil, en su calidad de abogado, para influir en las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

En entrevista con Canal N, José Jerí, presidente del Congreso, se pronunció sobre los nuevos audios atribuidos a Juan Santiváñez, donde supuestamente se le escucha decir a una mujer, en su calidad de abogado, tener cierta influencia con dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

"Estamos en un mundo de especulaciones y hay que ser responsables también respecto al manejo de información y una palabra más, una palabra menos, dependiendo del contexto hay que analizarlo. Eso está en investigación y a la hora que haya una conclusión definitiva podremos emitir una opinión objetiva", manifestó.

INFLUENCIR EN RESOLUCIONES

Las grabaciones revelarían una supuesta negociación de Santiváñez Antúnez por US$20 mil para influir en los fallos del TC. Este caso se sumaría a la indagación del Ministerio Púbico que lo vincula con presuntos cobros de coimas para influenciar en resoluciones de los magistrados.

"Señito, estoy moviendo cielo y tierra. No se preocupe, estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía. Nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando", presuntamente se escucha decir al hoy ministro de Justicia.


