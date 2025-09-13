Pedro Castillo: jueces proponen evaluar delito de "conspiración para la rebelión" en juicio por golpe de Estado

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció que no solo evaluará el delito de rebelión contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, sino que también considerará la figura de "conspiración para la rebelión".

Por ello, los jueces supremos Norma Carbajal Chávez y José Neyra Flores fundamentaron esta decisión en el artículo 374 del Código Procesal Penal, que permite a la sala apartarse de la acusación fiscal original.

Escenarios penales posibles

Los magistrados precisaron que esta desvinculación procesal "no sustituye" la acusación de rebelión presentada por el Ministerio Público, sino que incorpora una nueva posibilidad jurídica para el tribunal.

La jueza Carbajal explicó que esto abre un abanico de posibilidad al tribunal para que tenga un amplio marco de debate jurídico y determine cuál tipo penal aplicar, o incluso absolver a los acusados si no se logra probar la culpabilidad.

Decisión de jueces

Los jueces indicaron que su decisión se basa en que durante el juicio "ha surgido información vinculada a los elementos que eventualmente configuran el delito de conspiración para la rebelión". El juez supremo Iván Guerrero López emitió un voto en contra de esta eventual desvinculación procesal, mostrando divergencia dentro del tribunal.

Más cargos y posible condena

En caso de que Castillo sea condenado por conspiración para la rebelión en lugar de rebelión, la pena máxima se reduciría considerablemente de 25 a 10 años de prisión. Adicionalmente, el expresidente enfrenta cargos por abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, por los cuales la Fiscalía ha solicitado penas de 3 y 6 años respectivamente, sumando una posible condena total de hasta 19 años de cárcel.