Ministro Quero: Sin apoyo de la presidenta Boluarte no se hubiera aplicado nuevo modelo educativo

Durante la ceremonia de entrega de las Palmas Magisteriales, el ministro Morgan Quero reconoció el respaldo brindado por la presidenta Dina Boluarte en la implementación del nuevo modelo educativo, señalando que su impulso fue clave para concretar los cambios.

"Sin su liderazgo, sin su inspiración presidenta, no hubiera sido posible caminar en el diálogo y por supuesto la unidad que desarrollamos gracias a su propuesta en torno al pacto social por la educación que hoy nos permite dejar los cimientos de un nuevo modelo educativo", indicó

MAESTROS DEL PERÚ

El titular de Educación dijo también el Gobierno de Boluarte dejará un nuevo modelo que "revalorice a los maestros", así como una importante mejora en "la infraestructura, que nos permita orientar la educación para el trabajo, que nos conecte al mundo con la tecnología", informa Exitosa.

La presidenta Dina Boluarte, el ministro Morgan Quero y altos funcionarios del Ejecutivo asistieron, en la víspera, a la 75.ª edición de las Palmas Magisteriales, condecoración que el Estado entrega desde 1949 a los educadores y otros profesionales que dejaron huella en la educación.