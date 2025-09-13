César Acuña califica de "show político" citación a empresaria Lucero Coca por obras en La Libertad

El gobernador de La Libertad, César Acuña, calificó como una "barbaridad" y "show político" la decisión del Consejo Regional de citar a la joven empresaria Lucero Nicole Coca Condori para que brinde explicaciones sobre cómo se adjudicó millonarias obras durante su gestión.

El líder de Alianza para el Progreso sostuvo que Coca Condori es una "persona natural" y que el ente directamente responsable de investigar supuestas ilegalidades es el Ministerio Público. "No sé quién la ha invitado, espero que no sean los de la mayoría. Es una barbaridad, un show político", dijo.

Pide investigar y asegura que obras se ejecutarán

Acuña invocó a la Fiscalía y al Poder Judicial a investigar "hasta las últimas consecuencias" a la empresaria, quien es representante de consorcios a cargo de la construcción del Hospital de Virú y el Corredor Vial Norte, obras que suman S/ 315 millones. En otro momento, aseguró que la obra "va de todas maneras" y se ejecutaría en un año o año y medio.

Consejo Regional responde a Acuña

La presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza, pidió a Acuña no confundir fiscalización con "show político", recordando que la Ley faculta al Consejo a fiscalizar y que gracias a este trabajo se descubrieron documentos fraudulentos que llevaron a anular el contrato del Corredor Vial Norte.

Panorama reveló adjudicación de obras

Como se recuerda, Panorama reveló a través de un reportaje cómo la inexperta joven se había adjudicado estas obras licitadas durante la gestión del Gobernador Regional de La Libertad, César Acuña.