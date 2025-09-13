Flavio Cruz sobre archivo de denuncia contra Boluarte: Es un precedente nefasto e irresponsable

El legislador Flavio Cruz, lamentó que la Comisión Permanente del Congreso archivara la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023.

“Estamos dejando un precedente nefasto e irresponsable, porque era la oportunidad para que, finalmente, este caso se investigara de forma exhaustiva”, señaló el representante de la bancada Perú Posible en amplia entrevista con RPP.

BLINDAJE

Sobre el tema, la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023 condenó la decisión Congreso, señalando que “una vez más demuestra ser el principal blindaje de la corrupción y la impunidad”.

La denuncia presentada el año pasado por la Fiscalía también alcanzaba a los expremier Pedro Angulo y Alberto Otárola, los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, así como al exministro de Defensa Jorge Chávez.