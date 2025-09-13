Ruth Luque sobre eventual censura a Juan Santiváñez: Faltan nueve firmas para presentar moción

La legisladora Ruth Luque señaló que solo faltan nueve firmas para presentar la moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan Santiváñez, cuestionado tras la difusión de unos audios que lo vinculan con un presunto tráfico de influencias.

“Esperamos que se concrete, porque nos ratificamos de manera conjunta en que Santiváñez Antúnez no puede seguir al frente de una cartera ministerial”, declaró enfática a Canal N la representante del Bloque Democrático Popular.

CONFIANZA Y PROBIDAD

Luque Ibarra dijo también que el documento es un esfuerzo multipartidario que recoge la posición de distintos legisladores, que ya votaron en la anterior censura contra Juan Santiváñez, cuando se desempeñaba como ministro del Interior.

El documento señala que el ministro ha perdido las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad, y que su permanencia supone un “riesgo para la administración de justicia” y un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción.