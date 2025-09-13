Congreso: proyecto plantea la devolución íntegra de fondos a los afiliados del sistema privado

El legislador Américo Gonza presentó un proyecto para derogar la Ley N° 32123, conocida como la Ley de Modernización del Sistema Previsional, pues vulneraría “los derechos de los trabajadores al restringir el uso de sus fondos y por favorecer a las AFP”.

La iniciativa incluye la devolución íntegra de los fondos a los afiliados del sistema privado de pensiones, con un procedimiento que la SBS deberá definir en un plazo de 90 días, y que contempla la entrega total de estos recursos en un periodo de seis meses.

CONSIDERABLES UTILIDADES

Asimismo, el parlamentario Gonza Castillo cuestiona la referida norma pues impone afiliación obligatoria, limita el retiro de los aportes y ha generado pérdidas para los trabajadores mientras las AFP reportan siempre considerables utilidades.

Finalmente, la iniciativa del congresista de Perú Libre plantea la creación de un sistema de pensiones público, que asegure una jubilación digna a los trabajadores y sobre todo con menos dependencia en la administración privada, informa Correo.