ONP: ¿En qué consiste el retiro de 2 UIT para pensionistas?

A menos de un año de que los congresistas dejen sus cargos, desde el Parlamento se maneja la posibilidad de un nuevo retiro de las Administrados de Fondos de Pensiones (AFP), los cuales beneficiarían a los aportantes de la ONP, quienes podrían sacar hasta 2 UIT de manera voluntaria.

PROPUESTA LEGISLATIVA

De acuerdo a la iniciativa legislativa del integrante de la bancada Juntos Por el Perú (JPP) – Voces del Pueblo, Elías Varas, pretende que los beneficiarios podrían retirar hasta más de S/10 mil. Además, del aumento de la pensión a los afiliados.

Los pensionistas deberán estar atentos, ya que, tendrán un plazo de 30 días calendario después de aprobarse la norma para retirar por los menos 1 UIT, mientras que si desean recibir una segunda UIT deberán esperar por los menos un mes más.

Cabe mencionar que, esta normativa no se aplicará en beneficiarios que no han llegado a un número requerido de aportes, por lo que, de la entidad se denegará el retiro del dinero que solicitarán.