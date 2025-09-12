Congreso: Héctor Valer presenta proyecto de ley para evitar ofensas durante los juicios

A menos de un año de dejar el cargo, los congresistas se encuentran trabajando a más no poder con el propósito de conseguir votos para el siguiente periodo. El parlamentario de Somos Perú, Héctor Valer, presentó un proyecto de ley para evitar ofensas durante los juicios.

En el documento compartido por el legislador se busca derogar el artículo 133 del Código Penal, esto con la finalidad de terminar con los insultos o la presentación de pruebas falsas en agravio de abogados y magistrados.

¿A QUÉ SE DEBE LA INICIATIVA?

De acuerdo a la misiva del parlamentario, las ofensas durante un juicio oral se perjudica el honor, reputación e imagen de la persona. Además, se busca poner un alto en el ejercicio de la libertad de expresión.

Finalmente, en la iniciativa legislativa, Héctor Valer señala que los insultos podrían modificar la verdad que buscan demostrar los investigados en sus respectivos casos, por lo que, se considera que todas las alusiones deben hacerse de manera respetuosa.