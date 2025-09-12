Miguel Torres asegura que Fuerza Popular no forma parte del Gobierno de Dina Boluarte

En medio de los cuestionamientos que viene recibiendo Dina Boluarte por su trabajo en el Poder Ejecutivo y una posible injerencia de diversas agrupaciones del Congreso, el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, descartó de plano que la militancia forme parte de la gestión.

Durante una entrevista en Canal N, Torres Morales precisó que, si tuvieron puestos en el Gobierno, no habrían tomado la decisión de sacar a diversos integrantes de las carteras ministeriales de sus puestos de trabajo.

“No somos parte de este Gobierno. Nosotros hemos censurado a dos ministros del Interior (…) Fuerza Popular está alejado de este Gobierno que no lo elegimos (…) Solo lo aceptamos de acuerdo a lo estipulado en la Constitución”, manifestó.

ARCHIVAMIENTO DE LA DENUNCIA CONTRA DINA BOLUARTE

Tras el archivamiento de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes suscitadas durante las manifestaciones contra su régimen, Miguel Torres, mencionó que Fuerza Popular se mostró en a favor de ello, ya que, consideran que no es el momento de continuar con las indagaciones contra la mandataria.