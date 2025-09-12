Pedro Castillo hace un llamado al Congreso: “Espero que me notifiquen mi moción de vacancia”

Durante una nueva audiencia del juicio que se le sigue por el presunto delito de rebelión, Pedro Castillo, hizo un pedido a los magistrados que llevan su caso para que puedan comunicarle al Parlamento Nacional que le compartan la moción de vacancia que se aprobó el 7 de diciembre de 2022 momentos después de su fallido golpe de Estado.

Además, el expresidente recordó los momentos que vivió aquella fecha junto a su vínculo familiar, previo a su detención. El exmandatario aseguró que los agentes que lo interceptaron en el vehículo lo amenazaron con armas de fuego.

“El 7 de diciembre del 2022, fui detenido yo y mi familia con fusil en mano. Desde aquel día estoy esperando que el Congreso de la República me notifique la moción de vacancia. Y también estoy esperando que se me notifique para ir al Congreso a ejercer mi derecho de antejuicio político. Y espero que lo haga antes que termine este juicio”, mencionó.

UN LLAMADO AL MINISTERIO PÚBLICO

El 11 de setiembre en una audiencia, Pedro Castillo hizo un llamado a las autoridades de justicia para que puedan mostrarle a la ciudadanía, las armas que utilizó el día del fallido golpe de Estado cuando buscó cerrar el Congreso.

“Quiero dirigirme al Ministerio Público para que de una vez exhiba o, en todo caso, haga público las armas que utilicé el 7 de diciembre. Al menos una pistolita de agua siquiera. Pero al menos eso es lo que queremos saber”, indicó.