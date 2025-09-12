Richard Rojas arremete contra Betssy Chávez: “Proviene de la línea del fujimorismo”

Tras la excarcelación de Betssy Chávez por orden del Tribunal Constitucional (TC), el secretario nacional de organización de Perú Libre y mano derecha de Vladimir Cerrón, Richard Rojas, arremetió contra la expremier de Pedro Castillo.

Durante una entrevista en Willax, Rojas enfatizó que Chávez Chino a pesar de haber marcado una distancia con Fuerza Popular, tiene un vínculo con la agrupación que lidera Keiko Fujimori. “Nunca he tenido un buen concepto de ella porque ella proviene de la línea fujimorista”.

DISTANCIAMIENTO ENTRE VLADIMIR CERRÓN Y VERÓNIKA MENDOZA

Al ser consultado sobre el alejamiento entre el fundador del partido Vladimir Cerrón y la excandidata presidencial, Verónika Mendoza, Richard Rojas, mencionó que la política de izquierda busca tener el poder en el Gobierno de Castillo Terrones, pidiendo carteras ministeriales como si su partido hubiese ganado las elecciones 2021. “Verónika Mendoza estaba pidiendo tener 10 ministerios”.

Finalmente, Rojas dejó en claro que el exgobernador de Junín estará presente en los comicios electorales del próximo año. De acuerdo al secretario, Cerrón Rojas tendrá el apoyo de la ciudadanía llegando a una segunda vuelta.