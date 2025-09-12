Gestión de López Aliaga critica jueces peruanos por avalar "contrato manchado por la corrupción de OAS”

La Municipalidad Metropolitana de Lima expresó este viernes su rechazo a la resolución de la Primera Sala Comercial que confirmó la validez del contrato de concesión de la Línea Amarilla, firmado en su momento con la constructora brasileña OAS. Según el comunicado oficial, “los jueces peruanos avalan el contrato manchado por la corrupción de OAS”, en alusión a las investigaciones que involucran a esa empresa en pagos ilícitos.

Críticas al Poder Judicial

En la nota difundida por la comuna, se cuestiona la actuación de los magistrados Eduardo Rivera Gamboa, Rubén Martel Chang y Walter Niño Neyra Ramos, quienes ratificaron la vigencia del acuerdo con Lamsac (hoy Lima Expresa, subsidiaria de Vinci Highways). “Han preferido cerrar los ojos ante la corrupción y dar luz verde a un contrato cuestionado, pese a las pruebas presentadas por la MML”, sostiene el pronunciamiento.

El texto también recuerda que el próximo 23 de septiembre se iniciará el juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán por presuntos actos de corrupción vinculados a este proyecto. “Exhortamos al Poder Judicial y Ministerio Público a acelerar el juicio contra Villarán y evitar que la impunidad beneficie a quienes se enriquecieron a costa de la ciudad”, señala la Municipalidad.

Finalmente, la gestión del alcalde Rafael López Aliaga informó que su Procuraduría adoptará medidas legales para revertir esta decisión. “La Procuraduría de la MML tomará acciones legales contra esta decisión arbitraria que perjudica a Lima y premia a las empresas corruptas”, advierte el comunicado.