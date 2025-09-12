Congreso: Presentan moción de interpelación contra ministro de Transportes César Sandoval

La bancada de Renovación Popular presentó este viernes una moción de interpelación contra César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), para que responda ante el Congreso sobre su capacidad profesional y técnica en la gestión del sector. El documento cuestiona su desempeño en proyectos clave de infraestructura y plantea 26 preguntas que deberá responder ante el pleno.

El partido liderado por el alcalde de Lima acusa al titular del MTC desinterés total de querer coordinar y cooperar con el proyecto del tren Lima–Chosica, que involucra locomotoras y vagones donados por la compañía estadounidense Caltrain. Según Renovación Popular, Sandoval habría demostrado una actitud “desidiosa, obstruccionista y de acoso político sistemático” para retrasar la puesta en marcha de este servicio de transporte.

Además, el documento señala que el viceministro de Transportes planteó un plazo de aproximadamente 39 meses para iniciar operaciones del tren, pese a que Ferrovías Central Andina S.A. presentó en abril de 2025 una propuesta técnica con plazos más cortos, respaldada también por OSITRAN. Para la bancada, esta postura confirma un afán político de obstaculización que perjudica directamente a la ciudadanía.

OTROS CUESTIONAMIENTOS CONTRA EL MTC

La moción también exige que el ministro Sandoval responda por un procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Municipalidad de Lima por el colapso del puente de Chancay, así como por la supuesta crisis operativa en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. A esto se suman presuntas irregularidades en la licitación de la Carretera Boca del Río–Tacna, que elevan las críticas hacia la actual gestión del MTC.