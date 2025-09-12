Maurate sobre críticas por archivo de denuncia contra Boluarte: Congreso no encontró pruebas

El ministro Daniel Maurate se pronunció sobre las críticas que ha generado la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de la República de archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas sociales de 2022 y 2023.

"El problema es que, lamentablemente, somos el país de la incoherencia. Entonces, alabamos a una institución cuando resuelve a favor de nuestras simpatías y luego cuestionamos a la misma institución cuando resuelve algo diferente a lo que pensamos", indicó el titular de Trabajo.

HOMICIDIO CALIFICADO

"El Congreso ha tomado una decisión y hay que respetarla. Ellos han hecho una evaluación, seguramente seria (…) Y lo que han señalado es que no han encontrado medios que puedan acreditar una vinculación con la presidenta Dina Boluarte y lo que han sucedido", agregó.

Con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención se archivó denuncia que imputaba a la mandataria los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves en el contexto de violaciones de los derechos humanos, en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos.