JNE recurre al TC por fallo judicial que ordena inscripción de partido político Unidad Popular

Esta mañana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial, luego que este ordenara la inscripción del partido Unidad Popular para las Elecciones 2026, pese a que la agrupación presentó su solicitud fuera del plazo establecido.

Tras presentar el documento, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones, Ronald Angulo, señaló que "la sentencia del Poder Judicial respecto al caso de Unidad Popular se está basando en una norma derogada. Además, dijo que el Tribunal Constitucional (TC) tiene 10 días para poder calificar la demanda"

SEGURIDAD JURÍDICA

Por su parte el presidente del JNE, Roberto Burneo, sostuvo que la demanda competencial presentada hoy no responde a un enfrentamiento institucional, sino a la imperiosa necesidad de proteger permanentemente la transparencia y la seguridad jurídica del proceso electoral.

“Nuestras resoluciones en materia electoral deben ser irrevisables. Permitir que el Poder Judicial las modifique vía amparos o medidas cautelares rompe el calendario electoral y genera inestabilidad en el proceso”, señaló Burneo Bermejo en breves declaraciones a RPP.