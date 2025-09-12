Proyecto de ley plantea hasta 4 años de cárcel por difamar con cuentas falsas en redes sociales

El Congreso de la República recibió un nuevo proyecto de ley que busca sancionar la creación y uso de perfiles falsos en redes sociales con el propósito de difamar. La propuesta, presentada por el parlamentario Darwin Espinoza de Podemos Perú, contempla hasta cuatro años de pena privativa de libertad para quienes incurran en esta práctica que ha afectado la reputación de autoridades, políticos, periodistas y ciudadanos.

PERSONAS CON IDENTIDADES FALSAS PODRÍAN IR A PRISIÓN

De acuerdo con la iniciativa legislativa 12368, se plantea modificar el artículo 132 del Código Penal e incorporar el 132-A, con el objetivo de sancionar expresiones difamatorias, hostigamiento y suplantación de identidad digital. Espinoza explicó que en los últimos años se ha incrementado el uso de perfiles falsos para lanzar ataques que dañan la honra y dignidad de las personas.

“La presente ley busca fortalecer la protección del honor, la buena reputación, la dignidad y la seguridad de los ciudadanos frente a publicaciones difamatorias en entornos digitales”, precisa el documento sustentado por el congresista.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El parlamentario indicó que la falta de regulación específica ha generado “episodios de impunidad” y vacíos legales en torno a las difamaciones en internet. “Hoy en día, estas publicaciones alcanzan a miles de personas de manera inmediata y permanente, generando un grave daño a las víctimas”, subrayó.

Espinoza añadió que el proyecto pretende cerrar brechas legales al equiparar el impacto de las redes sociales con el de otros medios de comunicación tradicionales. De esta manera, se busca prevenir y sancionar el mal uso de las plataformas digitales que hoy influyen de forma determinante en la opinión pública y en la vida de los ciudadanos.