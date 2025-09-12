Ministro Malaver: Es una falta de respeto decir que en el sector Interior sigue mandando Juan Santiváñez

El ministro del Interior, Carlos Malaver, durante la interpelación en su contra en el Congreso, realizada en la víspera, negó que Juan Santiváñez, extitular de dicho sector y hoy ministro de Justicia sea quien dirija su portafolio.

"Considero yo, una total falta de respeto, cuando me quieran indicar que, en el Ministerio del Interior, el doctor Santiváñez o el ministro Santiváñez siga mandando al respecto", sostuvo categórico en el Pleno del Legislativo.

PLAN DE SEGURIDAD

Según el exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, fue Juan Santiváñez quien habría recomendó a Carlos Malaver; además, cuestionó que el ministro del Interior no haya presentado públicamente un plan de seguridad.

Indicó también que es llamativo que Malaver Odias no exponga su estrategia para combatir la delincuencia y criminalidad en todo el país, que diariamente va en aumento y parece desbordada. Con información de Exitosa.