Susel Paredes busca censurar a ministro del Interior: Ya sabemos quién va a firmar y quién no

En entrevista con RPP, la parlamentaria Susel Paredes anunció que comenzará a recolectar las firmas necesarias para presentar una moción de censura en contra del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien en la víspera fue interpelado en el Congreso.

“Ya sabemos quién va a firmar y quién no. Igual yo hago mis esfuerzos, porque soy representante del 98 % que desprecia a la presidenta Dina Boluarte Zegarra”, declaró la legisladora de la bancada Bloque Democrático Popular.

El funcionario respondió 22 preguntas sobre las medidas implementadas por su sector para combatir el aumento de la criminalidad. En su exposición, entre otros datos, dijo que en los últimos meses se desarticuló 4 482 bandas delictivas.

También, se puso en marcha el piloto del sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, mientras para fortalecer la investigación, se adquirirán maletines de geolocalización, equipos de telefonía forense , equipos de laboratorio, etc.