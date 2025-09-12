Ministro Carlos Malaver ante posible moción de censura: Son mecanismos democráticos del Congreso

El ministro Carlos Malaver señaló que respondió con transparencia, en la víspera, al pliego interpelatorio del Congreso respecto al incremento de la violencia en el país. Asimismo, dijo que respeta la posible moción de censura que presenten en su contra tras su presentación.

“Son mecanismos democráticos y uno tiene que aceptar las decisiones del Congreso o, en todo caso, las decisiones cuando a uno se le retira la confianza por parte de la presidenta. Mientras tanto, uno tiene que estar enfocado en el principal problema que es la lucha contra la criminalidad”, afirmó.

JUECES SIN ROSTRO

Por otro lado, el titular del Interior reconoció que la labor para luchar contra el crimen organizado no es suficiente en el aspecto operativo y pidió impulsar reformas legislativas que permitan a la policía enfrentar con efectividad a las organizaciones criminales.

“Necesitaríamos un marco legal para poder detener hasta 15 días a los implicados en extorsión, sicariato y actividades conexas a esta criminalidad, hoy el plazo es de 48 horas. Para estos escenarios hay que tomar decisiones fuertes y creo que es el momento de poder dar ese marco legal”, agregó.

Finalmente, descartó por el momento el uso de “jueces sin rostro” para procesar a los que cometan delitos graves, y se mostró a favor de incorporar la pena de muerte en el Código Penal para sancionar ilícitos relacionados con el crimen organizado. Con información de RPP.