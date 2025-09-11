Keiko Fujimori recuerda a su padre a un año de su fallecimiento: “Hasta el último día nos dio el ejemplo”

Este 11 de setiembre, se cumple un año del fallecimiento de Alberto Fujimori a los 86, por lo que, su hija y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, compartió un video en las plataformas digitales recordando a su padre.

Durante su intervención en el contenido, la excandidata a la presidencia aseguró que su progenitor en todo momento los preparó para la vida. Además, enfatizó que, durante su gestión, el exmandatario siempre priorizó al Perú.

“Hasta el último día mi padre nos dio el ejemplo de cómo enfrentar la vida, siempre hacia adelante, siempre queriendo servir, no guardando rencor y siempre pensando en el país, disfrutó cada día que estuvo en libertad”, mencionó.

CONTABA CON EL APOYO DE LOS CIUDADANOS

Keiko Fujimori contó que cada vez que salía con su padre a realizar algún tipo de actividad, su progenitor se sentía feliz, debido a que cualquier lugar que visitaba encontraba ciudadanos que le mostraban su apoyo. “Creo que lo que más disfrutaba él era cuando tenía que salir a la calle y hacer sus trámites. En esos encuentros él podía recibir el cariño de muchísimas personas”.