Alejandro Cavero tilda de ‘cobarde’ a Martín Vizcarra por vacunarse en secreto durante la pandemia

Tras haber recuperado su libertad, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, arremetió contra Martín Vizcarra y le recordó su paso por Palacio de Gobierno, tiempo en el que decidió inocularse la vacuna contra la Covid-19, mientras los peruanos fallecían por la enfermedad.

Adicionalmente, el parlamentario calificó que la gestión de Vizcarra Cornejo como ‘desastrosa’, debido a que el exmandatario en todo momento buscó evadir la muerte, y se burló de los ciudadanos.

“El señor Vizcarra es un tipo nefasto. En plena pandemia, jugó con la vida de todos los peruanos. Vizcarra es un cobarde. Se vacunó en secreto y nunca dio la cara por sus actos. No me sorprendería que sigan apareciendo más pruebas que muestren la magnitud de su mala gestión”, mencionó a los medios de comunicación desde los exteriores del Congreso.

SE LE IRÁ CAYENDO LA MÁSCARA A MARTÍN VIZCARRA

De acuerdo con el transcurrir de las semanas, los ciudadanos sabrán las verdaderas intenciones de Martín Vizcarra, a quien se le caerá la máscara. “Poco a poco, la gente se dará cuenta de quién fue realmente este señor que antepuso sus intereses personales a la vida de millones”.