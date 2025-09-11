Martha Moyano no descarta que Keiko Fujimori participe en las elecciones 2026: “Es la candidata natural”

A menos de un año de las elecciones generales del 2026, la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, decidió opinar al respecto y no descartó que la lideresa del partido político, Keiko Fujimori, pueda estar presente en los comicios.

En una entrevista en Canal N, la parlamentaria mencionó que Fujimori Higuchi es la aspirante natural de la militancia. Además, descartó plenamente que la hija de Alberto Fujimori pueda tentar llegar a Palacio de Gobierno con otro grupo.

“No estoy en condiciones para decir si es candidata o no, porque no lo ha definido, pero es la candidata natural. Para mí no hay otra en el partido que pueda ser la candidata”, mencionó la legisladora en el medio local.

FUERZA POPULAR PARTICIPARÁ EN LAS ELECCIONES DE 2026

De acuerdo a Martha Moyano, Fuerza Popular participará en las elecciones de 2026, donde buscarán tener un cargo en el Poder Ejecutivo o Legislativo. “El fujimorismo va a estar”, dejando abierta la posibilidad la postulación de Keiko.