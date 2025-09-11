Martín Vizcarra arremete contra Carlos Malaver: “Es un ministro que quiere más delincuencia”

Tras haber recuperado su libertad y en medio de la llegada de Carlos Malaver al Congreso para responder un pliego de preguntas ante la moción de interpelación presentada en su contra, el expresidente Martín Vizcarra arremetió contra el titular del Ministerio del Interior (Mininter).

Durante una entrevista en Exitosa, el exmandatario aseguró que el ministro del Interior no está tomando las acciones correspondientes para reducir el índice delincuencial en el territorio nacional, sino que, busca que las calles del país se llenen de criminales.

“Para luchar contra la inseguridad decir que extraña a los antiguos delincuentes que teníamos. Extraña a SUS delincuentes. Un ministro del Interior que quiere más delincuentes. Y como medida de Gobierno, en este presupuesto, el mayor destino de fondos para comprar aviones de guerra para la FAP, $ 15 mil millones”, declaró.

NO TIENE SENTIDO LA RECONSTRUCCIÓN DE ‘EL FRONTÓN’

Luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, anunciara la reconstrucción de ‘El Frontón’, Martín Vizcarra consideró que estos trabajos que costarán al Gobierno cerca de 500 millones de soles, no tienen sentido.

“Propone la cárcel 'El Frontón', no tiene ni pies ni cabeza. Cualquier especialista dice que eso no soluciona nada. Es una solución excesivamente cara y no tiene nada de práctica, en absoluto", manifestó el expresidente.