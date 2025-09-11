Betssy Chávez niega haber intentado asilarse en la Embajada de México: “Me iba a La Rambla”

A más de dos años de que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado, la expremier Betssy Chávez, asistió a la audiencia de pedido de 12 meses de impedimento de salida del país por parte de la fiscal Zoraida Ávalos.

Durante su intervención, Chávez Chino respondió sobre una posible llegada a la Embajada de México para asilarse en el país azteca, negando rotundamente esas explicaciones. Además, precisó que, al salir de Palacio de Gobierno, se estaba dirigiendo a un centro comercial.

"Para que la sala pueda mejor dilucidar cuál fue todo el trayecto desde que vino a recogerme a mi domicilio, que queda en Breña por la Rambla Brasil. Y en efecto, cuando me lleva a premierato y de premierato salimos a la una de la tarde con la pretensión de ir a mi domicilio que justamente es en La Rambla y no como se especulaba que me estaba yendo a los Estados Unidos de México, a la embajada", comentó.

VERSIONES SE CONTRADICEN

Los comentarios de Betssy Chávez contradicen a lo revelado por su chófer Cristian Martínez Valencia, quien contó que la expremier le pidió explícitamente que manejará “rápido” con el propósito de llegar a la Embajada de México.