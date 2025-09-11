Diego Bazán sobre criminalidad: “Cuando maten a un congresista, ahí vamos a estar llorando”

En horas de la mañana de este jueves 11 de setiembre, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, llegó al Congreso para responder una serie de preguntas tras la presentación de una moción de interpelación en su contra.

Luego de la participación del ministro del Interior, el parlamentario de Renovación Popular, Diego Bazán, envió un mensaje a sus colegas para tomar una decisión de inmediato antes de que pasen los días y continúen registrándose mayores decesos a manos de la criminalidad.

“La inseguridad ciudadana nos come y cuando maten a un congresista, ahí vamos a estar llorando y lamentándonos que no hicimos nada cuando pudimos hacerlo y pudimos censurar cuando tocaba censurar a ministros", manifestó.

CARLOS MALAVER SERÍA EL TÍTERE DE JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

De acuerdo a Diego Bazán, a pesar de que Juan José Santiváñez dejó el cargo hace más de cuatro meses para nombrar a Carlos Malaver, el parlamentario aseguró que el actual ministro de Justicia continúa entrometiéndose en el Mininter.