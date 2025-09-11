Dina Boluarte: La clave es trabajar sin corrupción, siempre con las manos limpias y la frente en alto

La presidenta Dina Boluarte inauguró esta mañana, en el Centro de Convenciones de Lima, la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios. Durante su alocución, dijo que seguirá trabajando coordinadamente con todos los sectores del Estado para lograr resultados positivos.

"Saben cuál es uno de los principales retos: trabajar con unidad. Lo que nuestro gobierno ha conseguido no hubiera sido posible sin el compromiso ni el trabajo conjunto de las autoridades regionales, locales, congreso, la empresa privada y la sociedad", manifestó.

SIN CORRUPCIÓN

La jefa de Estado destacó también que es importante trabajar en unidad y sin corrupción para alcanzar el desarrollo y crecimiento que beneficie a la población, como lo está haciendo su gestión desde un inició y privilegiando, entre otros, la educación.

"Otro aspecto clave es trabajar sin corrupción. Esa es la clave, el trabajo honesto y transparente. No importan las trabas que pongan algunos, las amenazas o críticas, siempre se debe de trabajar con esa unidad, sin corrupción, con las manos limpias, la frente en alto y la conciencia tranquila", añadió.

PARLAMENTARIOS

La Undécima Conferencia Internacional de Jóvenes Parlamentarios, se desarrollará del 11 al 13 de setiembre. El encuentro, coorganizado por el Parlamento peruano y la Unión Interparlamentaria (UIP), reúne a legisladores de más de 180 países y tiene como eje central la igualdad de género.