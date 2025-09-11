Congresista Ruth Luque: ministro Juan Santiváñez es el Montesinos del gobierno de Dina Boluarte

La legisladora Ruth Luque señaló que el ministro de Justicia, Juan Santiváñez, estaría "negociando" con miembros del Parlamento para evitar su interpelación o censura. Dijo que ahora sus colegas no quieren firmar una posible censura, situación muy diferente cuando fue titular del Interior y hubo votos de sobra para sacarlo.

"No quieren firmar, no solo congresistas de la correlación de Dina Boluarte sino también congresistas de izquierda, tampoco quieren. ¿Por qué? ahí hay un asunto de acuerdos, seguro acercamientos que se generan que de verdad a estas alturas ya ni me indignan", indicó.

ELECCIONES PRESIDENCIALES

La parlamentaria del Bloque Democrático manifestó también que este tipo de acciones lamentablemente "denigran el trabajo político". Además, apuntó que Santivañez Antúnez "es una ficha fuerte en el Ejecutivo" y lo catalogó como el "Montesinos del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte".

"Es una persona (el titular de Justicia y Derechos Humanos) que quiere mantenerse en el poder, no me sorprendería que postule a las elecciones presidenciales del próximo año", acotó la congresista Luque Ibarra en amplia entrevista con Exitosa.