Premier Arana negó que exista una carta formal para retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Premier Eduardo Arana descartó de manera categórica que exista una carta formal o un proyecto redactado para un eventual retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), precisó que la discusión se encuentra recién en una etapa de análisis.

“No hay ninguna carta ni hay un proyecto de carta sobre el particular (…) Estamos hablando primero de un estudio serio, estamos en la etapa inicial, que es la de estudiar el tema”, señaló el funcionario en conferencia de prensa realizada en la víspera.

LEY DE AMNISTÍA

Arana Ysa dijo también que cualquier decisión al respecto será competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidades encargadas de dirigir los aspectos jurídicos y diplomáticos de la materia, informa Correo.

La aclaración se registra luego que el titular de Justicia, Juan Santiváñez, anunciara ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el Gobierno evalúa su permanencia en el SIDH, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordena suspender la aplicación de la Ley de Amnistía.