Rafael López Aliaga pide luchar contra la corrupción: “La gente vulnerable sufre más”

En medio de la inauguración de la Vía Expresa Sur, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hizo un llamado a la ciudadanía para que pueda lucharse contra la corrupción, ya que, las personas de bajos recursos son las que más se ven perjudicadas.

De igual manera, el burgomaestre de la capital recordó que, en anteriores gestiones, las autoridades elegidas llegaron a una serie de acuerdos con empresas corruptas, decisiones que terminaron perjudicando a la ciudadanía.

“Contra la corrupción hay que reunirnos todititos, no hay color político, porque finalmente la corrupción la paga la gente más vulnerable, que sufre más. Lo hemos demostrado en los peajes del norte, donde entró una corrupta empresa a aislar en sus casas a toda la población de Puente Piedra, de Comas, Carabayllo, Santa Rosa, Ancón, presos. Pagando por entrar y salir de sus casas un peaje corrupto, que parte de coima”, manifestó.

QUIERE VER A SUSANA VILLARÁN TRAS LAS REJAS

Rafael López Aliaga no dejaría pasar la oportunidad y enfatizó que la corrupción llegó a la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. “Esa señora tiene que irse a la cárcel de una buena vez, pero aquí la alargan, ¿por qué la alargan tanto?, hablemos claro, porque es socia de Gorriti, fundadora de IDL es la señora”.