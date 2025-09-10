Patricia Chirinos a Dina Boluarte por reconstrucción de ‘El Frontón’: “Es una cortina de humo”

La semana pasada, el Gobierno de Dina Boluarte, anunció la reconstrucción del penal conocido como ‘El Frontón’, por el cual se desembolsará alrededor de 500 millones de soles, causando la opinión de diversos sectores de la política peruana.

Por medio de sus redes sociales, la parlamentaria de Renovación Popular, Patricia Chirinos, arremetió contra la mandataria, enfatizando que la obra que se pretende realizar tiene como propósito ocultar los casos ilícitos donde se encuentra involucrado el entorno de la dignataria.

“El anuncio de reconstruir el penal de El Frontón no es más que una cortina de humo con la que la señora Boluarte pretende distraer a los peruanos y ocultar sus ilícitos”, escribió la legisladora a través de su cuenta de X.

NO SE CUMPLIRÁ CON LA CANTIDAD DE RECLUSOS

Patricia Chirinos aseguró que el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez por le dijo la realidad sobre la capacidad de ‘El Frontón’. “Esta cárcel funcionaba para 300, nada más. Es imposible. El señor Santiváñez ha engañado a la señora Boluarte”.