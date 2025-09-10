César Acuña responde a críticos de su trabajo: “Hay un cargamontón contra mi gestión”

Ante los constantes casos delictivos que se vienen registrando en La Libertad, el gobernador regional, César Acuña, salió a responder a los críticos de los trabajos que realiza en su ciudad, asegurando que los calificativos que recibe forman parte de una estrategia de sus detractores.

“Los peruanos se dan cuenta que hay un cargamontón contra César Acuña todas las semanas (…) Eso me molesta y me pregunto: ¿Por qué se han ensañado con César Acuña? ¿Qué cosa les he hecho?”, mencionó en un primer momento.

De igual manera, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), enfatizó que se encuentra muy enfocado en cambiarle el rostro a su región, por lo que, se encuentra laborando todos los días sin descansar. “Hago las cosas pensando en la gente. Trabajo más de veinte horas, no me dedico a lo mío, me dedico a la gestión”.

NO QUIEREN DESTACAR SU TRABAJO

César Acuña culpó a los medios de comunicación de compartir información en la que no observa su trabajo, por lo que, comentó que ha dejado grandes obras en beneficio de su población. “No se habla del hospital regional, de las escuelas, de las carreteras. Esta gestión está cambiando vidas (…) Somos la gestión que ha invertido más en seguridad”.