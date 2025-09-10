Congreso: proponen amnistía general para autoridades de pueblos indígenas y rondas campesinas investigados desde 1990

El congresista Alfredo Pariona Sinche, de la Bancada Socialista, presentó un proyecto de ley que busca otorgar una amnistía general a autoridades y miembros de pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas y urbanas, así como a defensores medioambientales, luchadores sindicales y sociales. La iniciativa pretende beneficiar a quienes enfrentan denuncias, investigaciones o condenas desde agosto de 1990.

El Proyecto de Ley N.° 12359/2025-CR, ingresado al Congreso el 10 de septiembre, plantea dejar sin efecto procesos judiciales y sentencias vinculadas a la defensa de derechos colectivos, territoriales, culturales, sociales y laborales. De aprobarse, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberán archivar de inmediato los casos alcanzados por la norma, además de ordenar la libertad de los beneficiarios y la anulación de sus antecedentes penales, judiciales y policiales.

Según el texto, la amnistía cubriría actos derivados del ejercicio de autonomía jurisdiccional y derecho consuetudinario en comunidades y rondas, así como labores de fiscalización, lucha contra la corrupción, defensa del territorio y apoyo a la seguridad ciudadana. El alcance incluye también acciones colectivas en calidad de dirigentes sociales o comunales.

EXCLUSIONES Y ALCANCES DEL PROYECTO

El beneficio no aplicará a personas sentenciadas por delitos de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico o delitos contra la libertad sexual, según detalla la propuesta. En todos los demás casos, la norma contempla un archivamiento definitivo de las denuncias y procesos judiciales, así como la excarcelación de quienes cumplen condena vinculada a conflictos sociales desde 1990.