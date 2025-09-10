Dina Boluarte: “No hay motivo para bloquear las carreteras y generar caos en las calles”

Ante el alto índice de desaprobación que tiene la gestión de Dina Boluarte, causando la molestia de la ciudadanía, que muchas veces sale a protestar para exigir la renuncia de la mandataria del poder y convocar a nuevas elecciones.

En una actividad oficial, la mandataria hizo un llamado a las personas que tienen planificado salir a marchar contra su Gobierno, a no hacerlo porque no existe ningún motivo para realizarlo. "No hay razón para bloquear carreteras como antaño, ni para salir masivamente a las calles a generar caos".

NO SE GANA NADA DETENIENDO AL PAÍS

De acuerdo a Dina Boluarte, cada vez que se realiza una movilización en algún lugar del territorio nacional, se generan grandes pérdidas económicas, por lo que, consideró que la población, ya tiene conocimiento de que está situación lo perjudica. "El peruano ya aprendió, que trabajando y poniéndole punche, todos salimos ganando, la patria gana".

Cabe mencionar que, desde que asumió el cargo en la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, se han registrado una serie de manifestaciones, entre las cuales destacaron las del sur del país a finales del 2022, que dejó como saldó la muerte de más de 60 personas.