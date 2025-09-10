Congreso: proyecto de ley busca penalizar difusión de chats y correos privados en medios

La comisión de Justicia del Congreso evaluará el predictamen del proyecto de ley que busca sancionar a periodistas y medios de comunicación que difundan conversaciones privadas, como chats o correos electrónicos, vinculados a investigaciones en curso.

Dicha iniciativa, presentada por el congresista José Elías Ávalos (Podemos Perú), modificaría el artículo 164° del Código Penal para establecer multas de 60 a 120 días-multa por publicar indebidamente correspondencia no destinada a la publicidad.

Según el legislador, el objetivo de la propuesta es proteger la reserva de los procesos judiciales y evitar filtraciones que afecten el desarrollo de las investigaciones, argumentando que la difusión de comunicaciones privadas vulnera derechos fundamentales. El proyecto ya fue derivado a la Comisión de Justicia del Parlamento para su evaluación previa al eventual debate en el Pleno.

Preocupación por impacto en labor periodística

Diversos especialistas y defensores de la libertad de expresión han advertido que esta norma podría convertirse en un mecanismo de censura, señalando que muchas investigaciones periodísticas sobre corrupción y casos de interés público se han conocido gracias a la publicación de fuentes legítimas.

Alertan que el riesgo es que el proyecto limite la labor de la prensa al impedir la difusión de hechos relevantes para el escrutinio ciudadano. La discusión se da en un contexto donde la labor periodística ha permitido revelar conversaciones y documentos clave en casos que involucran a autoridades y altos funcionarios.