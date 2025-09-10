Ministro del Interior sobre Vladimir Cerrón: Es muy probable que reciba apoyo de "inteligencias extranjeras"

El ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que desde su sector se maneja la hipótesis de que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre prófugo de la justicia desde octubre de 2023, ha permanecido en la clandestinidad debido al presunto apoyo de "inteligencias extranjeras".

En diálogo con RPP, el titular del Interior afirmó que "hay cierta probabilidad" de que Cerrón reciba este respaldo quienes lo estarían financiándolo, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis de trabajo.

Al ser interrogado sobre los detalles de estas supuestas inteligencias extranjeras, Malaver insistió en el carácter hipotético de la información pero mencionó como factor relevante que Cerrón "no desarrolló su educación en nuestro país".

Compara situación con la de 'El Monstruo'

El ministro comparó la situación con el caso de 'El Monstruo', sugiriendo que "muchas personas manejan otro tipo de relaciones que pudieran tener alguna influencia" en su capacidad para evadir a la justicia.

Aclara declaraciones sobre delincuentes

De otro lado, se refirió también a su reciente declaración sobre "extrañamos a nuestros delincuentes", explicando que pretendió utilizar una metáfora ante la creciente ola de criminalidad extranjera, aunque reconoció que "quizá no fue la más apropiada en el momento".