Premier Arana pide al Congreso aprobar nueva Ley MAPE para formalizar la minería

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, exhortó al Congreso a avanzar con la aprobación de la nueva norma sobre minería artesanal y pequeña minería (Ley MAPE), cuyo proyecto fue enviado previamente por el Ejecutivo.

Desde Pataz, donde realizaba una visita oficial sobre labores de interdicción, Arana pidió específicamente a la Comisión de Energía y Minas la pronta aprobación de esta ley que beneficiaría al sector.

"Hicimos llegar una propuesta legislativa al Congreso de la República y aprovecho esta oportunidad para exhortar a la Comisión de Energía y Minas para la pronta aprobación de una ley que beneficia a la pequeña minería como la minería artesanal", manifestó.

Combate contra minería ilegal

El premier destacó que la legislación permitirá que la minería actúe correctamente dentro del marco normativo, contribuyendo a combatir la delincuencia y la ilegalidad. Arana recordó que el Gobierno promovió una mesa técnica con todos los actores involucrados para elaborar esta iniciativa de formalización minera, la cual ahora se encuentra en manos del Congreso.

El jefe del Gabinete, acompañado por los ministros de Defensa e Interior, resaltó que el propósito del Gobierno es combatir de manera férrea la minería ilegal y replicar este trabajo concertado en otras zonas del país.