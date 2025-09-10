López Aliaga propuso a Carlos Álvarez postular al Congreso por Renovación Popular

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, propuso al precandidato presidencial Carlos Álvarez postular al Congreso a través de su partido Renovación Popular en las próximas elecciones generales 2026.

Álvarez reveló en diálogo con Canal N, que mantuvo una conversación telefónica con el burgomaestre, pero señaló que no hubo acuerdo tras ello y ratificó su lealtad al movimiento político País para Todos.

Posición sobre salida de la Corte IDH

Durante la entrevista, Álvarez expresó su apoyo a la propuesta de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aunque calificó la medida como "una decisión muy dura".

Precisó que esta salida podría implementarse con restricciones similares a las aplicadas por Chile, asegurando que existen otras instancias internacionales como la ONU y la Comunidad Andina que garantizarían los derechos de los ciudadanos.

Opina sobre seguridad en el país

Sobre la inseguridad ciudadana, consideró que la pena de muerte podría funcionar como medida disuasiva aunque no como solución definitiva. Álvarez describió la situación actual del país como "un baño de sangre" donde diariamente asesinan a peruanos inocentes, destacando que la inseguridad no solo afecta a los ciudadanos sino también a la economía nacional al desincentivar las inversiones.