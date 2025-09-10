Betssy Chávez: Congreso debatirá y votará denuncia constitucional en su contra el próximo 1 de octubre

El Congreso de la República reprogramó para el próximo 1 de octubre el debate y votación en el Pleno sobre los informes finales de la denuncia constitucional contra la expremier Betssy Chávez, que originalmente estaba previsto para el 11 de septiembre.

El documento determina que Chávez Chino, en sus cargos de excongresista, exministra de Trabajo y exministra de Cultura, sea acusada por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según el artículo 399 del Código Penal.

Además, se plantea acusarla por presunto tráfico de influencias agravado (artículo 400 del mismo código), solicitando en ambos casos el levantamiento del antejuicio político. El Consejo Directivo dispuso que en esta nueva fecha se analice el informe final de la Denuncia Constitucional 355, interpuesta por la exfiscal de la nación Patricia Benavides Vargas.

Denuncias contra Arenas y Adrianzén

En la misma sesión, el Pleno debatirá y votará la denuncia constitucional 469 contra Jorge Luis Salas Arenas, juez penal supremo de la Corte Suprema, por presunta instigación del delito contra la administración pública.

También se verán los informes finales de las denuncias constitucionales acumuladas 395 y 406 contra el exministro de Trabajo Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, acusado de presunta negociación incompatible en agravio del Estado.