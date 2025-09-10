Video viral: critican al alcalde Franco Vidal por llamar “conchuda” a madre de familia

El jueves 4 de septiembre, durante una visita a colegios y vecinos en Chosica, el alcalde de Ate, Franco Vidal, transmitía en vivo por la plataforma Kick cuando fue increpado por una madre de familia. La mujer, desde un mototaxi, le reclamó: “Señor Vidal, ¿por qué nos quita la leche?”. La respuesta del burgomaestre fue inmediata y polémica: “Tú te puedes comprar leche, madre. Trabaja, tienes dos piernas, dos brazos, cómprate leche”. El comentario desató críticas masivas en redes sociales.

VIDEO VIRAL: CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

El clip del momento se viralizó en TikTok, acumulando más de 600 mil reproducciones. Usuarios cuestionaron duramente la actitud del alcalde de Ate, señalando que no corresponde a una autoridad expresarse de esa manera frente a la población. Comentarios como “Nunca juzgues a nadie porque no sabes su condición verdadera” o “Ese alcalde habla sin contexto, quién sabe si alquiló la moto para el día a día” reflejaron el malestar ciudadano.

Asimismo, varios internautas recordaron que el programa Vaso de Leche es financiado con dinero público y no de bolsillo del burgomaestre. “Te recuerdo, Franco Vidal, que ese dinero es de los peruanos; tú solo lo administras. No puedes decirle ‘conchuda’ a una madre”, escribió un usuario, sumando presión contra el autodenominado “alcalde Dibujito”.

CITAN A VIDAL AL CONGRESO

El 8 de septiembre, Vidal anunció que fue citado al Congreso para este miércoles 10, a pedido de la congresista Katy Ugarte. Según explicó, deberá responder por dos motivos: 1) presuntas irregularidades en la adjudicación de más de S/15 millones en obras públicas entregadas a constructoras vinculadas y 2) la controversia por su respuesta a la madre de familia que lo cuestionó sobre el programa social.

La citación marca un nuevo episodio en la gestión del alcalde de Ate, que combina su labor política con transmisiones como streamer, pero que ahora enfrenta un fuerte cuestionamiento público y político por su estilo y declaraciones.