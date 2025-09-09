Titular del Congreso a favor que Perú se retire de Corte IDH por sugerir no aplicar ley de amnistía

José Jerí, presidente del Parlamento Nacional, señaló respaldar la salida de nuestro país de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), esto, luego que la instancia supranacional ordenara al Perú a no aplicar la Ley de Amnistía.

"Sí deja un sinsabor, a título personal, de que se está inaplicando una ley de esta naturaleza (ley de amnistía). No se puede inaplicar leyes que el Congreso de la República dentro de su soberanía y autonomía ha aprobado", señaló el legislador Jerí Oré.

EVALUANDO PERMANENCIA

"Particularmente, estoy a favor del retiro de la Corte IDH. Una muestra de ello es esta situación que se está presentando y que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez ha expuesto", agregó el representante de Somos Perú.

Hace unas horas en Suiza, durante su participación de la reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Santiváñez Antúnez, indicó que nuestro país todavía está evaluando exhaustivamente si continuará bajo el sistema de justicia de la Corte IDH.