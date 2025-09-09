Congreso cita a canciller Schialer por demora en reglamentación de Ley que regula fondos de las ONG

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores aprobaron citar al Canciller Elmer Schialer para el próximo 15 de setiembre, para que explique la demora en la entrega de la reglamentación de la Ley que regula los fondos que reciben las ONG.

Según se conoció, los legisladores del referido grupo de trabajo piden insistentemente una respuesta al titular de Relaciones Exteriores desde hace semanas, pero el diplomático sigue aplazando la presentación de la reglamentación de la norma.

REGLAMENTACIÓN EN PROCESO

Manifestaron que el pasado 14 de julio venció el plazo legal para reglamentar la Ley N.° 32301, que busca aumentar la transparencia y el control sobre los fondos que reciben del extranjero las ONG en el Perú. La próxima semana se cumplen dos meses.

Por ello, la congresista Heidy Juárez, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, remitió un oficio a la Cancillería exigiendo al ministro Schialer Salcedo una respuesta sobre el tema, obteniendo como contestación que la reglamentación sigue en proceso.