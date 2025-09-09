Roberto Sánchez sobre pedido para que contraten a Betssy Chávez como asesora: Todavía no responden

El legislador Roberto Sánchez señaló que todavía no tiene una respuesta oficial respecto a su pedido para que se contrate a la expremier Betssy Chávez, quien recientemente fue excarcelada, como asesora de su despacho. Desea conocer los argumentos, si procede o no, para responder.

"Voy a esperar que me notifiquen para poder responder adecuadamente, en este momento no me han notificado nada a mi correo ni a mi despacho. (¿Van a insistir en el tema?) Vamos a leer cuáles son los argumentos para poder pronunciarnos, en estos momentos, no me han notificado", dijo.

RECUPERAR SU SALUD

Por otro lado, el representante de Juntos por el Perú, indicó que ayer Chávez Chino se retiró de la clínica y que su principal objetivo es recuperar completamente su salud, tras la huelga de hambre seca que realizó mientras se encontraba recluida en el penal de Chorrillos.

"El día de ayer ha salido del nosocomio y su rehabilitación es lo principal, ella (Betssy Chávez) afrontará el proceso ya en libertad, por dominio público se conoce que le han pedido impedimento de salida y algunas medidas disciplinarias que corresponden", refirió el congresista Sánchez Palomino.