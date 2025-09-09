Ministro Malaver sobre filtración de datos de la DIRIN: Altos mandos de la PNP podrían tener responsabilidad

Esta mañana, el ministro Carlos Malaver, respecto a la filtración de datos de los sistemas informáticos de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional del Perú (PNP), indicó que la institución policial ya investiga el caso y no descartó que "altos mandos" de la Policía tengan responsabilidad.

"Son situaciones delicadas. El señor Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria, en conferencia de prensa, dio detalles al respecto. Mi no presencia era porque estaba en una reunión en el Consejo de Ministros, y el día de ayer, en la Comisión de Defensa, he dado algunos detalles", indicó el titular del Interior.

SEGURIDAD A AGENTES

"Se ha dispuesto investigaciones administrativas, no solamente por Inspectoría General, también por la Oficina de Integridad. No solamente a oficiales o suboficiales, si alcanzaría responsabilidad en los altos mandos, de la misma manera se va a poder establecer, pero siempre con el debido proceso", sostuvo.

Además, confirmó que el Ministerio Público también se encuentra investigando la vulneración a los referidos sistemas informáticos de la DIRIN. Malaver Odias remarcó que se asegurará no solamente la seguridad de las informaciones, sino también a los agentes cuyos datos fueron objeto de la filtración.