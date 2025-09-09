Ministro Astudillo: Bandera colombiana en Tres Fronteras no tiene relación con hechos en Santa Rosa

El ministro Walter Astudillo señaló que el izamiento de una bandera colombiana en la comunidad de Tres Fronteras, en la región Loreto, no tiene relación con los hechos ocurridos en el distrito de Santa Rosa el año pasado.

“La hipótesis preliminar que estamos manejando es que se descarta vinculación con los hechos que sucedieron en Santa Rosa de Loreto, las investigaciones continúan”, indicó el titular de Defensa en conferencia de prensa.

CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS

Astudillo Chávez dijo también que, tras registrarse este suceso, inmediatamente patrullas del Batallón de Infantería Nº 83 acudieron al lugar y retiraron la bandera colombiana, cumpliendo con los protocolos para estos casos.

El incidente generó la indignación de los pobladores y autoridades de la comunidad de Tres Fronteras, ubicada en la provincia de Putumayo; quienes también denunciaron estar abandonados, pues no hay presencia del Estado.