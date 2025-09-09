Alto comisionado de ONU sobre Ley de Amnistía: Constituye un retroceso para la justicia y la verdad

Volker Türk, alto comisionado de la Naciones Unidas se pronunció sobre la Ley de Amnistía aprobada recientemente en el Perú. Señaló que tiene consecuencias negativas para la sociedad y que solo debilita el acceso a la justicia.

“La ley de amnistía aprobada el mes pasado en Perú constituye un retroceso para la justicia y para la verdad (…) las respuestas bruscas solo conducen a más alienación, malestar y violencia”, manifestó enfático el funcionario.

SANTIVAÑEZ EN SUIZA

Estas declaraciones las realizó durante la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizada en Suiza, al evento también asistió el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y el viceministro Walther Iberos.

Ambos funcionarios peruanos participaron como representantes del Estado en la importante reunión, aunque prefirieron no responder directamente a las observaciones realizadas por el alto comisionado respecto a la Ley de Amnistía.